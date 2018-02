Dames uit Monnickendam naar WK touwtrekken in China

MONNICKENDAM - De negen dames van het Nederlandse touwtrekteam vertrekken binnenkort naar het indoor WK dat van 8 t/m 11 maart in Xuzhou wordt gehouden. Maar liefst vijf dames komen van TTV Monnickendam evenals coach Peter Bark. Hij is met een de dames getrouwd maar, zo zegt hij, zij zal zeker niet worden voorgetrokken: "Zij moet zich extra bewijzen," aldus de bondscoach.

Voor het WK trainen de dames momenteel drie keer per week in een boerenschuur in de Purmer. Geld voor de huur van een sporthal is er niet. Het indoor touwtrekken is een kleine sport in Nederland. Bondscoach Bark: "Er zijn ongeveer 50 vrouwen die het doen van wie er maar 20 het zien als topsport."

Desondanks verwacht hij dat zijn team een medaille haalt in China. Goud of zilver wordt moeilijk, want China en Taiwan zijn sterke touwtreklanden. Daar wordt het veel gedaan in bedrijven en op universiteiten. Met onder andere de verkoop van suikerbroden kunnen ze de dure reis naar China betalen.

De zwakste schakel

Frieda Pronk kreeg het met de paplepel ingegoten en ging als kind al mee met haar vader naar wedstrijden. "Het is echt een teamsport. Je bent zo sterk als de zwakste schakel. Je moet het samen doen."