Syriëgangers aangehouden op Schiphol

SCHIPHOL - Op Schiphol zijn vanmiddag twee teruggekeerde Syriëgangers aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om twee 29-jarige Rotterdammers.

De twee verdachten, die vermoedelijk sinds 2015 hebben deelgenomen aan de terroristische strijd in Syrië, werden al aangehouden in Turkije. Vandaag werden ze uitgezet naar Nederland en op Schiphol aangehouden door de Koninklijke Marechaussee.

In eerste instantie reisden de mannen nog met een derde persoon richting het Midden-Oosten af. Hij werd begin 2017 aangehouden in Barcelona en later overgeleverd aan Nederland. Die verdachte zit nog steeds in de gevangenis.

Maandag komen de twee in een zitting voor de rechtbank, die een besluit zal nemen over hun voorlopige hechtenis.