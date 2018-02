Transavia krijgt ultimatum: pilotenstaking bijna een feit

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft van pilotenvakbond VNV een ultimatum gekregen om in te gaan op de eisen die de vliegers hebben gesteld. Als Transavia niet voor morgenmiddag 13.00 uur akkoord gaat met de cao-eisen van VNV, dan volgen acties in de voorjaarsvakantie.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Tot nu toe zijn de cao-onderhandelingen tussen het management van Transavia en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) op niets uitgelopen. De piloten eisen onder meer stabielere roosters, meer grip op vrije tijd, een goede beroepsongeschiktheidsregeling en een loonsverhoging.

Tot 5.00 uur onderhandeld

Volgens een woordvoerster van Transavia is er van alles aan gedaan om tot een resultaat te komen, maar moet er worden gekeken of er "binnen de bandbreedte die we hebben nog mogelijkheden zijn om er samen met de VNV uit te komen." De onderhandelaars van Transavia en VNV zijn gisteravond bij elkaar gekomen en zijn pas vanochtend om 5.00 uur gestopt met overleggen. Zonder resultaat.

"Niemand is gebaat bij een staking", aldus de woordvoerster van de maatschappij, "onze klanten niet, maar ook onze vliegers niet." Transavia blijft hopen op een doorbraak. "We willen voorkomen dat onze passagiers worden teleurgesteld omdat hun vlucht vanwege de staking niet doorgaat. We bekijken nu allerlei mogelijkheden zodat de vakanties van onze klanten niet in het water vallen."

Stakingsbrekers

Hoe Transavia wil voorkomen dat er passagiers op Schiphol, Eindhoven of Rotterdam blijven staan, kon de maatschappij nog niet zeggen. De woordvoerder van VNV benadrukt dat Transavia geen stakingsbrekers mag invliegen, dus piloten die de vluchten toch uitvoeren, zoals EasyJet twee jaar geleden deed. Toen staakten veel Nederlandse piloten van de Britse prijsvechter, maar die vluchten gingen uiteindelijk toch door dankzij het invliegen van buitenlandse EasyJet-piloten.

Eventuele acties moeten twaalf uur van te voren worden aangekondigd door de vakbond. Hoe lang of wanneer er gestaakt wordt, is nog niet bekend. Wel moeten reizigers rekening houden met acties in de voorjaarsvakantie. Voor de regio Zuid begint die morgen. Voor de regio Noord, waar ook onze provincie onder valt, begint de voorjaarsvakantie volgende week zaterdag 24 februari.