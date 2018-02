Overval op vol cafetaria: "Er zaten ouders met kinderen te eten. Wie haalt dat in z'n hoofd?"

OOSTZAAN - Personeelsleden en gasten van café Family Oostzaan, onder wie een jong kind, zijn zich gisteravond kapot geschrokken. Een gemaskerde man stormde rond 19.00 uur de zaak binnen, trok een pistool en dwong de aanwezigen op de grond te gaan liggen. Een paar seconden later was hij weg, met bij zich een handvol gestolen geld.

"Er zat niet veel geld in de la", laat eigenaar Jeroen Kuis vandaag weten aan NH Nieuws. Op bewakingscamerabeelden is duidelijk te zien dat het om een handvol briefjes gaat. Het laatste briefje dat de vrouw achter de kassa nog wilde geven, nam de overvaller niet eens aan. Vervolgens rende hij naar buiten waar zijn handlanger stond te wachten. Op een scooter verdwenen ze zo snel als ze gekomen waren.

"Er zaten ouders met kinderen te eten. Wie haalt dat in zijn hoofd", zegt Kuis verbolgen. Het personeel maakt het volgens hem naar omstandigheden goed, maar toch zat de schrik er natuurlijk goed in.

Kuis was er gisteren niet bij. Voor vandaag heeft hij zijn personeel vrij gegeven 'om even met de familie door te brengen'. Hij houdt zich rustig, maar het is duidelijk dat hij heel erg kwaad is. Op de vraag wat hij had gedaan als hij er wel was antwoordt hij stellig: "Dan hadden ze een ambulance kunnen bellen. Hij was eraan gegaan."

Verwerking

De politie laat in een persbericht weten dat voor alle aanwezigen slachtofferhulp is ingeschakeld. Het kindje dat aanwezig was, is door de agenten apart genomen en heeft tegen de schrik een troostbeertje gekregen. De troostbeer wordt bij een heftig incident aan kinderen gegeven ter afleiding, aldus de politie.

De politie hoopt dat er getuigen zijn en vraagt om eventuele opnames uit de buurt. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.