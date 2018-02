Voormalig schaatsster Yvonne van Gennip uit Haarlem 'onttroond' door Esmee Visser: "Bizar!"

NOORD-HOLLAND - Esmee Visser uit Beinsdorp is de eerste vrouw sinds 1988 die goud wint op de 5.000 meter bij de Olympische Spelen. Haar voorganger is de Haarlemse Yvonne van Gennip. Zij won het goud bij de spelen van Calgary in Canada.

Van Gennip is absoluut niet verbitterd dat ze van haar troon is gestoten. Sterker nog, ze is enorm enthousiast. "Helemaal te gek", zegt ze tegen NH Nieuws vlak na de gouden wedstrijd.

Hoewel de meesten het enorme succes niet zagen aankomen, had Van Gennip het min of meer verwacht. "Ik vind het helemaal niet verrassend. Dat meisje rijdt gewoon zo goed en onbevangen." Maar de tijd van 6.50,23 zag zij ook niet aankomen. "Zes seconden sneller dan haar persoonlijk record! Dat is gewoon bizar."

Fysiek en mentaal

Volgens de oud-topschaatser, die in '88 drie gouden plakken wist te veroveren, komt in Visser alles samen dat belangrijk is bij een langebaanschaatsster. "Ze is hoplicht, ze ligt technisch goed en rijdt daardoor efficiënt", zegt ze. "Dat telt dubbelop."

Maar ook mentaal heeft de kersverse olympisch kampioen zich goed staande gehouden, vindt Van Gennip. De druk was hoog voor Visser, doordat Anouk van der Weijden een goede tijd had gereden. "Maar ze wist haar focus te houden en te de rijden voor wat ze waard was", zegt Van Gennip. "Wij gaan genieten vandaag!"