Esmee Visser wint gouden medaille op Olympische Spelen

BEINSDORP - GANGNEUNG Esmee Visser heeft in het Zuid-Koreaanse Gangneung een gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen. Met een eindtijd van 6.50,23 hield ze titelfavoriet Martina Sablikova (Tsjechië) en de Russische Natalja Voronina achter haar. Annouk van der Weijden miste op een haar het podium.

Voor het 22-jarige talent uit Beinsdorp, van ijsclub Nut en Vermaak, zijn het de eerste Olympische Spelen.



"Ik wist wel dat ik echt goed was en dat ik fit was, maar het moet er dan wel echt uitkomen", sprak ze verbaasd na afloop voor de camera van de NOS. "Je voelt het aankomen en in traininger rijd ik echt goed, maar wel alleen en zonder de jongens dus ik twijfelde wel aan mijzelf. Ik heb dit helemaal zelf gedaan."



Lees ook: Olympische Noord-Hollanders - Esmee Visser



Visser heeft nog niet eerder in haar carrierè meegedaan aan een vijf kilometer wedstrijd in internationaal verband. 30 jaar na Yvonne van Gennip wint er weer een Noord-Hollandse vrouw de Olympische vijf kilometer.