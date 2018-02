Deel dit artikel:











Ontvoerde peuter hoeft niet terug naar Nederland Foto: Privéfoto

AMSTERDAM - Peuter Insiya die in 2016 ontvoerd werd naar India, hoeft niet terug naar Nederland. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat Nederland onbevoegd is om haar vader te dwingen het meisje terug te laten keren.

De rechtbank oordeelde eerder dat de peuter onmiddellijk moest terugkeren, maar haar vader ging daartegen in beroep.

Lees ook: OM wil vader Insiya bij verstek berechten. Het gerechtshof "verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het verzoek tot teruggeleiding van de minderjarige naar Nederland", staat in het vonnis van donderdag, dat vrijdag is gepubliceerd. De uitspraak van het gerechtshof komt niet overeen met de uitspraak van een Indiase rechtbank in januari, die zei dat de vader het meisje voor 27 maart terug moest krijgen bij haar moeder.



Insiya werd september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Het Openbaar Ministerie verdenkt naast de vader van het meisje acht andere mensen van betrokkenheid bij de ontvoering.

Lees ook: Moeder ontvoerde Insiya over uitspraak Indiase rechtbank: 'Geen mooier cadeau dan dit'.