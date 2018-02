Politiek Huizen reageert geschokt op aftreden van burgemeester: "Alleen maar verliezers"

HUIZEN - De politieke partijen van de gemeenten Huizen reageren geschokt op het vertrek van waarnemend burgemeester Fons Hertog. De VVD'er is vandaag per direct afgetreden wegens grensoverschrijdend gedrag. "Dit komt als donderslag bij heldere hemel."

Het is de tweede keer in zijn politieke carrière dat Fons Hertog in opspraak raakt. Als burgmeester van Haarlemmermeer (2003-2006) bezocht hij pornosites op een de door de gemeente verstrekte computer. In 2006 stapte hij op na een vernietigend rapport over de Schipholbrand.



Toch komt het aftreden van de burgemeester 'als donderslag bij heldere hemel'. Jessica Prins van VVD Huizen zegt geschokt te zijn. "De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt met zijn allen", vertelt zij aan NH Nieuws. Voor Prins kwam het aftreden van Hertog onverwachts.



Gisteren zijn de raadsleden ingelicht. De burgemeester stapt per direct op wegens grensoverschrijdend gedrag. "Ik weet niet meer dan het persbericht, maar ga wel aandringen op meer openheid", laat Prins weten. Ook de fractie van GroenLinks zegt geschrokken te zijn. "Maar ik vind het goed dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid neemt", vertelt raadslid Monica Lemmers.



"Heel naar", noemt De ChristenUnie de situatie. "Over de aard van het gedrag worden in het belang van -en in overleg met- de betrokkenen geen verdere mededelingen gedaan", staat in de verklaring. De ChristenUnie heeft daarom gisteren besloten niet door te vragen. "Er is in overleg met de betrokkenen tot dit besluit gekomen", vertelt Wessel Doorn. "Het is belangrijk om integer met zo'n situatie om te gaan."



Volgens CDA fractievoorzitter Bert Rebel zijn er 'alleen maar verliezers'. "Ik heb niet de behoefte om te weten wat er gebeurd is. Het voegt namelijk niets toe. Wat schiet ik ermee op?"



Klacht

De gemeente wil niet zeggen of er aangifte is gedaan. De Gooi- en Eemlander schrijft dat inmiddels duidelijk is dat één klacht over het gedrag van de burgemeester is ingediend. Een extern bureau heeft die klacht onderzocht en op basis daarvan is tot het aftreden van de burgemeester besloten.



Hertog was eerder burgemeester van Haarlemmermeer en Velsen en waarnemend burgemeester van de gemeenten Bergen en Purmerend. Locoburgemeester Janny Bakker neemt voorlopig de taken van Hertog over.