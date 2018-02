GOUD! Noord-Hollandse Esmee Visser superieur op de 5.000 meter

BEINSDORP - Een gouden plak voor debutant Esmee Visser! Op de 5.000 meter wist de Beinsdorpse te verrassen met een fantastische rit in 6.50.23.

Visser is net 22 geworden, en nu al een sensatie. Aan het begin van dit schaatsseizoen was het nog niet in Visser opgekomen dat ze überhaupt op de Olympische Spelen zou zijn. Maar ze verraste Nederland en zichzelf met een magistrale rit tijdens het olympische kwalificatietoernooi, waardoor ze vandaag kon starten in het Gangneung Oval.

Een sprakeloze Visser kon na de laatste rit niet geloven wat er was gebeurd. "Ik heb er geen woorden voor", zei ze tegen de NOS. "Ik heb lekker geschaatst."

Visser heeft hiervoor nog geen grote races gereden, maar wist desalniettemin te imponeren met een tijd van 6.50,23. Voor de ervaren Tsjechische Sablikova was die tijd te hoog gegrepen. Zij moest genoegen nemen met zilver. De derde plaats gaat naar Natalya Voronina.

Visser begon haar race flink wat trager dan Anouk van der Weijden, de andere Nederlandse schaatsster op deze afstand, die goed startte. Gaandeweg kroop Visser echter steeds meer richting de tijd van Van der Weijden en wist uiteindelijk zelfs bijna vier seconden sneller te eindigen. Van der Weijden greep met een vierde plaats net naast het eremetaal.