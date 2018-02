Schiphol bouwt nieuw viaduct voor vliegtuigen over de A4

SCHIPHOL - Een nieuw viaduct over de A4 bij Schiphol moet gaan zorgen voor een betere doorstroom van taxiënde vliegtuigen. Daardoor kan het aantal incidenten met het oversteken van start- en landingsbanen verminderen. Dat heeft directeur Jos Nijhuis van Schiphol vanochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers van de luchthaven.

Van luchtvaartverslaggever Doron Sajet

In 2016 waren er in totaal 47 zogenaamde 'runway incursions', situaties waarbij een vlieg- of voertuig een startbaan kruist of optaxiet, maar op dat moment niet had mogen doen, omdat er een bijvoorbeeld een vliegtuig op wil landen. 36 van die incidenten leverden overigens geen direct gevaar op, omdat er in de meeste gevallen nog vele kilometers afstand tussenzat. De cijfers van 2017 zijn volgens een woordvoerster van Luchtverkeersleiding Nederland nog niet bekend.

Knelpunt

Om dat aantal van 47 sterk terug te brengen, maar vooral om de veiligheid op Schiphol te vergroten, gaat de luchthaven nu een extra viaduct over de A4 bouwen, naast het bestaande viaduct over de snelweg. Directeur Nijhuis: "Er ligt een soort dubbele ringweg op Schiphol voor vliegtuigen en die heeft een knelpunt: de overbrugging van de A4."

Overlast

Voordat er begonnen kan worden met de bouw, zullen er eerst vrachtgebouwen verplaatst moeten worden. Nijhuis denkt dat de overlast voor weggebruikers beperkt zal zijn: "Wij zijn er goed in om heel veel verbouwingen te doen en de overlast daarbij zoveel mogelijk te beperken."

Het nieuwe viaduct moet in 2021 klaar zijn.