Dit zijn de flitspalen die het meest verdienden in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Dat flitspalen heel wat geld in het laatje van het Rijk brengen, is bekend. Elsevier heeft nu de opbrengsten per flitspaal in kaart gebracht en daaruit blijkt dat ook in Noord-Holland voor vele miljoenen euro's bij elkaar is geflitst in 2017. Hieronder een overzicht van de meest lucratieve palen.

De flitspaal in Hilversum aan de weg Oostereind is grootverdiener in Noord-Holland. In 2017 ging de flitser in die paal bijna 50.000 keer af. Dat is goed voor een totaal boetebedrag van ruim 2,5 miljoen euro. Daarmee is het de op twee na meest verdiendende flitspaal van het land. In 2016 stond die nog op nummer 1.

Op nummer twee in Noord-Holland staat paal 4003 aan de N8 in Zaanstad, die in een jaar meer dan 35.000 auto's flitste. Opbrengst voor de staatskas: 2.140.313 euro. De paal aan de overkant van de weg flitste een bedrag van bijna 1,9 miljoen bij elkaar.

200 miljoen

Ook in Haarlem staan twee palen die snelheidsovertreders veel geld hebben gekost. Door de flitspaal aan de Fonteinlaan kon het Centraal Justitieel Incassobureau ruim 1,5 miljoen euro aan boetes versturen. Even verderop aan de Schipholweg stond de teller aan het eind van 2017 op 1,4 miljoen euro.

De Amsterdamse melkkoe staat aan de IJburglaan. Die flitste een kleine 1,5 miljoen euro bij elkaar.

In heel Nederland verdiende de overheid meer dan 200 miljoen euro aan de flitspalen. Alle locaties en opbrengsten zijn te vinden op de site van Elsevier.