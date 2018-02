'Hufterproof'-maken van Egmonds kunstpaard kostte 9.000 euro

EGMOND AAN ZEE - De gemeente Bergen heeft flink in de buidel getast om het omstreden kunstpaard van Egmond aan Zee te repareren en te verstevigen. Negenduizend euro heeft het gekost. Het witte paard is nu van massief beton. Het blauwe hondje op de rug is niet langer van plastic, maar van gietijzer.

Afgelopen woensdag werd het veelvuldig bekladde en vernielde kunstwerk teruggeplaatst aan de rand van Egmond aan Zee. Een gemeentewoordvoerder laat na vragen van NH Nieuws weten dat er 9.000 euro is betaald om het paard te reparen. Bij de laatste vernielingen is geprobeerd om het hondje van de rug te slopen. Daarbij zijn er gaten in de rug van het paard geslagen.

Lees ook: Egmonds kunstpaard terug op oude stek: "Het is nu van massief beton"

Het geld voor de reparatie is betaald uit een potje voor het onderhoud van kunst in de openbare ruimte. Volgens de gemeente wordt er voor die specifieke kostenpost elk jaar 10.000 euro gereserveerd. Het kunstpaard is in twee delen betaald: vorig jaar 4.500 euro en dit jaar 4.500 euro.

Het paard is door een bedrijf in Friesland gevuld met liters beton. "Dit moet het minder makkelijk maken het stuk te krijgen", vertelde Ben Raaijman van de Paardenparade eerder deze week. Dat geldt ook voor het hondje dat niet van gietijzer is. Het paard weegt nu met de sokkel zo'n 5.000 kilo.

Lees ook: Omstreden kunstpaard aangeboden op marktplaats: "Gratis af te halen bij de blauwe paal"

Het kunstpaard is onderdeel van 'De Paardenparade', een permanente kunstroute in de regio Alkmaar. Tien paarden staan verspreid over de verschillende regio's. Het Egmondse paard is het enige dat wordt gevandaliseerd.