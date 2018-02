De Spelen zijn voorbij voor Akwasi Frimpong

AMSTERDAM - PYEONGCHANG De Olympische Spelen zijn voorbij voor skeltonner Akwasi Frimpong. Hij zette in zijn derde run weliswaar zijn beste tijd neer, maar eindigde als laatste opde dertigste plek. Alleen de beste twintig skeltonners mochten nog een vierde run maken.

Voor Frimpong zijn deze Spelen eigenlijk alleen een warming-up voor de Spelen over vier jaar in China. Daar wil hij de eerste Afrikaan worden die een medaille wint bij de winterspelen.

In Ghana kent bijna iedereen de in Amsterdam opgegroeide Frimpong inmiddels. "Ik heb veel leuke berichten gekregen uit Ghana via social media", zei de immer goedlachse Frimpong. Hij sloot zijn laatste run af met een typisch Ghanees dansje. "Dansen, dat hoort bij de cultuur."

Frimpong trad in Pyeongchang in de voetsporen van zijn landgenoot Kwame Nkrumah-Acheampong, die in 2010 in Vancouver uitkwam op de slalom en de super-G.