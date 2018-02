Deel dit artikel:











Geen nieuwe stunt Griekspoor bij ABN Amro-toernooi Foto: ANP/Koen Suyk

NIEUW-VENNEP - ROTTERDAM Geen nieuwe stunt van Tallon Griekspoor bij het ABN Amro World Tournament. De tennisser uit Nieuw-Vennep moest in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in Robin Haase (6-4, 6-0), nadat hij in de eerste ronde verrassend Stan Wawrinka had verslagen.

Lees ook: Daverende verrassing van tennisser Tallon Griekspoor Griekspoor staat op de 259e plek van de mondiale ranglijst. Hij begon voortvarend in zijn partij tegen Robin Haase, die 42e staat op die ranglijst. Hij brak Haase meteen, maar maakte daarna veel fouten zodat de eerste set met 6-4 naar Haase ging. In de tweede set was het snel gedaan en waren nog maar 6 van de 33 punten voor Griekspoor. Haase won die set met 6-0.