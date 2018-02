Politie Heerhugowaard zegt sorry voor nachtelijke vlucht helikopter: "Wel drie inbrekers opgepakt"

HEERHUGOWAARD - Veel Heerhugowaarders zijn vannacht ruw uit hun slaap gehaald door het geronk van een politiehelikopter, maar de inzet was niet zonder reden. Agenten waren met man en macht op zoek naar drie gevluchte inbrekers. "Sorry voor de overlast, maar dankzij de inzet van de helikopter en drie politiehonden zijn ze gevonden."

Rond 04.30 uur willen agenten een auto controleren op het industriegebied Oudorp in Alkmaar. De inzittenden geven alleen geen gehoor aan het stopteken en rijden met hoge snelheid weg, in de richting van Heerhugowaard. De achtervolging wordt ingezet.

Waarschuwingsschoten

Die lijkt te eindigen op het Zuiderlicht, maar als de politie uitstapt om de inzittenden aan te houden, geeft de bestuurder flink gas in zijn achteruit. Een van de agenten kan nog net op tijd wegspringen. Collega's trekken hun wapen en lossen als reactie een aantal waarschuwingsschoten, die wél indruk maken. Het drietal springt uit de auto en gaat er rennend vandoor.

Direct gaan de agenten er achteraan. Andere politiewagens blokken ondertussen de wijk af, zodat de verdachten geen kant op kunnen. Dat lijkt te werken, want niet veel later kan een 17-jarige verdachte uit Enkhuizen uit een steeg worden geplukt.

'Ik geef me over!'

Aan drie politiehonden de taak om de andere verdachten op te speuren. Dat gaat zonder al te veel moeite. Een 23-jarige man uit Opmeer zit verstopt in een tuin. Bij het zien van de hond roept hij: "Ik geef me over!". Zijn inbraakpartner, een 19-jarige Heerhugowaarder, wordt tegelijktertijd gevonden langs het water aan de Zuidervaart.

De drie verdachten zijn voor onderzoek en verhoor meegenomen naar het politiebureau. Ze hadden diverse goederen gestolen bij een bedrijf in Alkmaar.