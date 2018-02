Tijdlijn: De onhoudbare positie van waarnemend burgemeester Jan Hoekema

LANGEDIJK - De waarnemend burgemeester van Langedijk, Jan Hoekema, diende gisteren na veel commotie zijn ontslag in. Hoekema noemt de discussie die is ontstaan rond een overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar als voornaamste reden van zijn vertrek. NH Nieuws zette alle gebeurtenissen die leidden tot zijn aftreden op een rij.

De politicus kwam in opspraak nadat uit onderzoek van NRC Handelsblad bleek dat Hoekema bij zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar in het geheim 17.800 euro bovenop de normale wachtgeldregeling had gekregen. Ook mocht hij een jaar langer en tegen een lagere huur in zijn ambtswoning in Wassenaar blijven wonen.

Naar aanleiding van vragen van NRC-journalisten stortte Hoekema het geldbedrag terug. Deze actie loste de problemen rondom zijn integriteit niet op. De ophef rondom zijn vrouw, de van oorsprong Helderse PvdA-senator Marleen Barth, hielp ook niet mee.

Bekijk hieronder een tijdlijn van de gebeurtenissen: