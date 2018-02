Deel dit artikel:











Cecile versiert gipsbenen met bijzondere kunstwerken Foto: Cecile de Boer | cecile-art.nl

TEXEL - Een arm of been breken is nooit leuk, maar de Texelse Cecile de Boer probeert de pijn op een creatieve manier te verzachten. Zij is kunstenaar en in haar vrije tijd maakt ze van gipsbenen van vrienden ware kunstwerken.

Een sneeuwschoen, All-Stars-gymp en zelfs een naakte vrouw heeft de Texelse al op de gipsen geschilderd. Achter de werken schuilt altijd een persoonlijk verhaal. Haar laatste werk is gedaan bij een molenaar, een kennis van haar. Op zijn been pronkt nu een afbeelding van 'De Traanroeier', de molen van Oudeschild op Texel. "Als je de molen kent, herken je het direct", zegt ze. Expositie

In het ziekenhuis van Den Helder worden Cecile's creaties zelfs geëxposeerd. "Als je je aanmeldt op de gipskamer, zie je het. De naakte vrouw hebben ze wel even om de hoek gehangen." Mensen in haar omgeving en op Facebook, waar ze de foto plaatste, reageren enthousiast. "Mensen hebben al tegen me gezegd: 'Zo zou ik ook wel met gips willen lopen'", zegt Cecile. Tot nu toe heeft de kunstenaar vooral het gips vrienden beschilderd, maar ze staat er voor open om ook het verband van onbekende brekebenen op te leuken. "Als het me uitkomt, zal ik dat zeker doen."