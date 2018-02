Na 75 jaar eerbetoon voor gesneuvelde geallieerden in Westbeemster

WESTBEEMSTER - Het heeft 75 jaar moeten duren, maar nu komt er eindelijk een monument voor de geallieerde slachtoffers van de Lancaster ED 988. De Britse bommenwerper was op weg naar het Ruhrgebied in Duitsland, werd beschoten en stortte in de nacht van 26 op 27 juni 1943 neer op een weiland in Westbeemster.

Het is bedoeling dat de zeven omgekomen bemanningsleden op 26 juni worden herdacht met een gedenksteen aan de muur van het cafe aan het Kerkplein. Het Historisch Genootschap Beemster heeft een speciale werkgroep in het leven geroepen om hiervoor het benodigde geld in te zamelen.

Dichtbij

De nu 96-jarige Hein Stevers maakte het die bewuste nacht van dichtbij mee. Hij werkte in de bakkerij van zijn vader en moest om twaalf uur zijn bed uit. Iets daarvoor schrok hij wakker toen zijn zolderkamer verlicht werd door het brandende vliegtuig. Het toestel vloog vlak langs de kerk, over de pastorie en kwam in een weiland terecht.



"Zo'n 70 meter achter de boerderij van Scheringa", vertelt Hein. "Zes man onder wie Poepi Dekker, een smid die altijd een hamer bij zich droeg, zijn ernaartoe gegaan. Met die hamer heeft hij op de romp van het vliegtuig geslagen, maar hij kreeg het niet open. Ze hoorden nog geluid binnen en riepen 'doe open, het is goed volk'. Dat is de bemanning niet gelukt, waarschijnlijk omdat ze gewond waren."

"Enorme klap"

De mannen zijn toen weggegaan en vervolgens is door de politie iedereen weggestuurd. Drie uur later is het vliegtuig ontploft. "Een enorme klap", zegt Hein. "Bommen van 500 pond. Alle ruiten in de omgeving sprongen kapot en een modderstroom spoot over het dorp. Op de plek zelf was een krater van wel 20 meter diep."

Bij de klap vloog een vliegtuigmotor over de kerk heen en kwam terecht tegen de wand van het cafe. Daar komt straks de gedenkplaat te hangen met de namen van de zeven bemanningsleden. Het is de verwachting dat dat nabestaanden bij de onthulling op 26 juni aanwezig zullen zijn.