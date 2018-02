Langedijkse politiek reageert op aftreden burgemeester Hoekema: "Komt niet als een verrassing"

LANGEDIJK - De politieke partijen in Langedijk zijn niet verbaasd over het aftreden van Jan Hoekema als burgemeester van Langedijk en respecteren zijn beslissing. "Als hoeder van integriteit mag je zelf niet ter discussie staan", vindt D66.

Hoekema raakte in opspraak nadat hij in het geheim extra wachtgeld had afgedwongen toen hij nog burgemeester was in Wassenaar. Gisteravond kondigde hij zijn aftreden aan, omdat hij niet wil dat de gemeente nog langer wordt belast met de media-aandacht voor zijn persoon. "Ik vertrek met pijn in mijn hart", liet hij weten.

Raadslid Jacquelien de Boer van D66 is niet verbaasd. "Floris de Boer (lijsttrekker, red.) heeft eerder een column geschreven over integriteit, daar sluit onze mening bij aan. Als hoeder van de integriteit mag je zelf niet ter discussie staan en vanuit dat principe verbaast het ons niet dat hij deze keuze heeft gemaakt. Daarmee wijzen we niet met een beschuldigende vinger."

Respect

Esther Bodegraven, secretaris van Kleurrijk Langedijk, laat weten respect te hebben voor zijn besluit. "We hebben ons afwachtend opgesteld en vinden het goed dat hij het belang van Langedijk boven zijn eigen belang stelt."

D66 hoopt wel dat de mensen het aftreden los kunnen zien van de gemeente. "Het is veel in de media geweest en men vindt er wat van, maar ik heb niet het idee dat het schade heeft toegebracht aan onze politiek." Ook Kleurrijk Langedijk maakt zich daar geen zorgen over. "Het gemeentelijk apparatuur functioneert goed."

Vacature

In de komende weken zal met de commissaris van de Koning de ontstane situatie besproken worden. "Onze voorkeur gaat ernaar uit om na de verkiezingen een vacature open te stellen voor een nieuwe burgemeester", aldus De Boer. "En dat de burger betrokken wordt bij dat proces."