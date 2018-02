Egyptische vader van ontvoerde zusjes blijft langer vast zitten

ZANDVOORT - Khaled El M., de man die vijftien jaar geleden zijn dochters naar zijn geboorteland Egypte ontvoerde, blijft nog minstens dertig dagen in voorlopige hechtenis. Hij vloog vorige maand samen met Amber en Yasmin naar Brussel, waar hij werd gearresteerd. Moeder Jannette is opgelucht, maar ook boos. "Ik heb al 15 jaar gehad, en die krijg ik niet meer terug."

In 2003 nam El M. zijn dochters mee voor een 'vakantie' in Egypte, maar hij bracht ze nooit meer terug. Ze waren toen vijf en twee jaar oud. Hij wordt door justitie verdacht van het onttrekken aan het ouderlijk gezag en kan maximaal negen jaar cel krijgen. Er zouden voldoende redenen zijn om hem nu nog in ieder geval dertig dagen vast te houden.

Gemengde gevoelens

Moeder Jannette Keur heeft haar dochters, op wat sporadische bezoekjes na, al die jaren niet meer gezien. Nu ze dan eindelijk in Nederland zijn, heeft ze gemengde gevoelens. Ze mag en kan ze niet opzoeken, omdat haar kinderen hun moeder niet zouden willen zien. "Je gelooft het bijna niet", vertelde ze eerder aan NH Nieuws. "Je kinderen zijn eindelijk weer in Nederland en dan zijn ze toch nog zo ver weg. Verschrikkelijk."

Over het nieuws dat haar ex-man langer vast blijft zitten, kan ze kort zijn. "Het zou fijner zijn als ik die tijd met mijn dochters kan doorbrengen", vertelt ze. "Ik bedoel, wat moet ik er van vinden? Ik heb vijftien jaar gehad en nu nog langer. En mijn kinderen ook."

De kinderbescherming heeft de zaak in behandeling en probeert het contact met Jannette te herstellen. "Ik hoop gewoon dat m'n dochters gelukkig worden en dat we contact kunnen krijgen, zodat onze band hopelijk weer enigszins kan worden hersteld."