Stamppotkoning uit Alkmaar gaat vandaag voor vierde WK-titel

ALKMAAR - De stamppotkoning uit Alkmaar, Michel Rekers, reist vandaag af naar Groningen om zijn wereldtitel stamppotkoken te verdedigen. De afgelopen drie edities won hij al. Zijn kookkunsten vallen vooral op door zijn extravagante recepten. "Ik heb er zin in", zegt hij tegen NH Radio.

Vorig jaar imponeerde hij de jury met zijn stamppot Paella met oesterschelpen en krab. Rekers gaat vandaag voor een stamppot met het thema Pasen, zegt hij. Hij houdt zijn kaarten nog tegen de borst over het precieze recept, maar hij licht wel een tipje van de sluier op: er komen eieren in. "Ik onderscheid me door doordat ik mijn eigen recept verzin. Ik pak altijd helemaal uit."

De stamppotkunstenaar houdt vandaag zijn grootste concurrenten goed in de gaten. "Ik weet niet wat de anderen gaan maken. Ik weet wel wie de grootste concurrenten zijn, die op hoog niveau koken", zegt hij. "Zij kunnen wel een potje koken."

Verwachtingen

Door zijn successen in de vorige jaren, wordt er wel wat verwacht van Rekers. "Als ik niet win, kan ik niet terugkomen in Alkmaar natuurlijk", grapt hij. Aan het einde van de dag weten we of Rekers de verwachtingen heeft waargemaakt.

