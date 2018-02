De Peiling: Zes weken verlof voor beide ouders na geboorte kind?

NOORD-HOLLAND - Verlof voor ouders na een pasgeboren kind moet makkelijker en beter geregeld worden. Zo zouden beide ouders bijvoorbeeld zes weken verlof moeten krijgen. Wat vind jij?

De verschillende regelingen die nu bestaan moeten samengevoegd worden, daarvoor pleit de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag. Het kabinet komt al met een uitbreiding van het kraamverlof, maar dat gaat de SER niet ver genoeg.

Aparte regels

Voor elke ouderschapsverlof, kraamverlof en parterverlof bestaan nu nog aparte regels, dat is onnodig lastig en onverzichtelijk, aldus de raad. Er moet één regeling komen. "Het huidige verlof is te ingewikkeld", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. "Een grote groep maakt er nog geen gebruik van en vrouwen nemen vaker verlof op dan mannen."

Wie moet dat betalen?

De nieuwe regeling moet niet tot lastenverzwaring leiden bij werkgevers, aldus de SER. Het geld moet uit algemene middelen komen, oftewel de overheid moet betalen. Uiteindelijk moet de regels er zelfs toe leiden dat meer moeders gaan werken. Het huidige onbetaalde verlof zit dat vaak in de weg. Op termijn moet de voorgestelde regeling zich dan terugverdienen.

Europa wil nog meer

De Europese Commissie wil zelfs nog meer weken verlof: zestien weken doorbetaald krijgen zou werkelijkheid moeten worden. Daar wil de SER nog niet aan beginnen. "We moeten eerst goed monitoren of het werkt en waar verbeteringen nodig zijn", aldus Hamer. "Op de lange termijn willen we kijken of het wenselijk is om de duur van het betaalde ouderschapsverlof te verlengen. Verlof is geen voorrecht. Het moet 'gewoon' zijn dit te ontvangen."

