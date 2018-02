LIVE NH Sport met Fortuna Sittard - Telstar en FC Volendam - FC Dordrecht

AMSTERDAM - De Jupiler League gaat langzaam maar zeker naar de beslissende fase van de competitie toe. Voor zowel Telstar als FC Volendam is er nog van alles mogelijk. Trainer Mike Snoei van Telstar kijkt vooral omhoog en zal vrijdagavond Fortuna Sittard een volgende klap willen toedienen. FC Volendam hoopt de opmars van FC Dordrecht een halt te kunnen toeroepen. Beide wedstrijden zijn rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport.

Telstar is na de spectualaire 3-3 tegen Jong Ajax naar de vijfde positie op de ranglijst gezakt. Het verschil met nummer drie Fortuna is slechts drie punten. In de heenwedstrijd kregen de Velsenaren een ongenadig pak slaag: 0-6. De Limburgers zitten momenteel in een crisis. Na het binnenslepen van de tweede periodetitel ging Fortuna vier keer op rij onderuit. Deze week werd trainer Sunday Oliseh met veel ruimoer ontslagen. Wat dat voor uitwerking heeft op het elftal van interim-trainer Claudio Braga zien we vanavond.

Bij Telstar keert Donny van Iperen terug van een schorsing, maar zit nu Shaquill Sno in het strafbankje. Voor de rest heeft Snoei weinig personele problemen. Verslaggever in Sittard is Rob Wanst. Hij vertelt of Telstar de vierde uitoverwinning van het seizoen boekt of niet.

Ook bij FC Volendam - FC Dordrecht zijn de belangen duidelijk. Beide ploegen zijn uitstekend uit de winterstop gekomen. Dordrecht is zelfs koploper in de derde periode met twaalf punten uit vier duels. Volendam is ondanks de 2-1 nederlaag van vorige week bij De Graafschap ook nog volop in de race. Al richt trainer Misha Salden zijn pijlen liever op de reguliere stand. Ook dan is een overwinning op de Schapenkoppen welkom. Dordrecht heeft als nummer elf op dit moment vijf punten méér dan Volendam.

Salden kiest vanavond voor dezelfde elf spelers als in Doetinchem. Henny Schilder ontbreekt in de selectie, hij is ziek. Marco Tol zit in zijn plaats op de reservebank. Edward Dekker doet verslag vanuit het Kras Stadion. NH Sport is er elke vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Presentator is Rob Wtenweerde. Hij houdt je vanavond ook op de hoogte van de ontwikkelingen bij FC Eindhoven - Jong AZ. Jong Ajax komt niet in actie. De Amsterdamse beloften spelen maandag tegen FC Oss.