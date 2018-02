Stille tocht voor doodgeschoten stagiair Mohammed Bouchikhi

AMSTERDAM - (AT5) Vrienden, familie en buurtbewoners lopen vanavond gezamenlijk een stille tocht voor de in Amsterdam doodgeschoten Mohammed Bouchikhi.

De 17-jarige Mohammed liep stage in buurthuis Dock op Wittenburg, de plek waar de schietpartij plaatsvond. Hij werd dodelijk getroffen toen twee gemaskerde schutters het buurthuis binnenstormden. Vermoedt wordt dat zij de bedoeling hadden om de 19-jarige Gianni L. te liquideren.

Het is de bedoeling dat iedereen zich bij het Oostenburgerpark verzamelt. Daar vandaan zal er in stilte naar het buurtcentrum gelopen worden. "Dit mag en kan niet weer gebeuren!", schrijft de organisatie. "Wij allen waren nog in shock en kapot om het verlies van Ayman Mouyah en nu is het weer raak.

De 19-jarige Ayman Mouyah werd in november doodgeschoten, dat gebeurde op Kattenburg. Bij deze schietpartij raakte Gianni al dan niet toevallig ook al gewond.

AT5 zal vanaf 18.00 uur verslag doen van de stille tocht.