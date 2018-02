Automobilist vliegt van de weg en richt ravage aan

HAARLEM - In Haarlem heeft een automobilist gisteravond een ravage aangericht. Op de Europaweg raakte hij van de weg en beschadigde flink wat straatmeubilair.

De auto raakte eerst een verkeersbord, botste via de busbaan tegen een verkeerspaal en een stoplicht en kwam uiteindelijk tot stilstand op de tegengestelde rijbaan, meldt een getuige. Op foto's is goed te zien hoe groot de schade is.

Wonder boven wonder stapte de bestuurder zonder kleerscheuren uit z'n auto. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.