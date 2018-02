Deel dit artikel:











Studenten gezocht voor 'cellen' in voormalige Bijlmerbajes

AMSTERDAM - (AT5) Nee, een kleurrijke omgeving is het niet. Goedkoop zijn ze wel, de appartementen in de torens van de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam die in de verhuur gaan. Voor 250 euro per maand heb je twee ruimtes van in totaal twintig vierkante meter.

Uiteindelijk moet het terrein rond de voormalige gevangenis een nieuwe woonwijk met de naam Bajes Kwartier. Tot die tijd wordt een deel van de gebouwen verhuurd. Begin maart nemen de eerste studenten er hun intrek, zo is de bedoeling. Lees ook: 2,3 miljoen over? Koop een stukje Barcelona in Amsterdam Studentikoos is het zeker, want zowel de douche als de keuken deel je met twee medebewoners. Je toilet is wel privé, zo belooft vastgoedbeheerbedrijf Alvast. Bovendien zijn elektriciteit, water en schoonmaakkosten voor de gemeenschappelijke ruimtes bij de huur inbegrepen. Geïnteresseerd? Dan kun je hier reageren. Houd er rekening mee dat het tijdelijk is en dat Alvast de huurovereenkomst op ieder moment kan beëindigen (met een opzegtermijn van 28 dagen).