ZANDVOORT - De politieke partij Queer, die onder meer opkomt voor LHBTI's en voor kunst en cultuur, doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort en Amsterdam.

Volgens lijsttrekker Jeanine Bouman rammelt het behoorlijk aan de veiligheid op straat voor LHBTI's. "In vergelijking met de situatie voor hetero's is er een groot verschil." Bouman vindt ook dat de bezuinigingen op kunst en cultuur moeten worden teruggedraaid.

De partij heeft om praktische redenen gekozen mee te doen in Amsterdam en Zandvoort. "In Amsterdam wonen we en we hebben er een enorm netwerk. En ons atelier staat in Zandvoort."