FNV krijgt geen enkele toezegging van directie Tata

VELSEN-NOORD - Na maanden van mails sturen met het verzoek een keer te mogen aanschuiven, sprak vakbond FNV vandaag met de Nederlandse directie van Tata Steel over de voorgenomen fusie met het ThyssenKrupp.

Volgens FNV-woordvoerder Aad in 't Veld, die bij de besprekingen aanwezig was, toonde de directie begrip voor de eis tot banenbehoud voor de duur van tien jaar. "Maar als je zegt het zwart op wit te willen zien, zie je toch dat de directie omtrekkende bewegingen gaat maken", zegt In 't Veld.

"De handtekening kan nog komen, het is vaak een lange weg naar een fusie en de heikele punten komen vaak aan het eind van de onderhandelingen op tafel. Maar vooralsnog is er geen enkele harde toezegging. Ja, daar maak ik me wel een beetje zorgen om."