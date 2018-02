Veel gegil en geflits: Leonardo DiCaprio arriveert bij Carré

AMSTERDAM - (AT5) Veel flitsende camera's vanavond bij Carré want acteur en allround superster Leonardo DiCaprio is in Amsterdam. Praten met de pers deed hij niet, dat bewaarde hij voor de dik betalende gasten van het Goed Geld Gala.

DiCaprio is in Amsterdam op uitnodiging van de Postcode Loterij, die het gala organiseert. Leo heeft zich al eerder laten zien als een fervent milieuactivist; eerder maakte hij al de prangende documentaire Before the Flood.

De wereldberoemdheid is al sinds gisteren in de stad. De Telegraaf heeft een kiekje van de Amerikaan, die met baseball-pet en zonnebril een andere uitgang van Schiphol gebruikt.

Volgens de krant verblijft Leo in het - hoe kan het ook anders - Waldorf Astoria en ging hij gistermiddag na wat rust de stad in. Wat hij gedaan heeft is onbekend. De acteur is nog niet gespot. Naast Leo is ook Rafael Nadal aanwezig op het gala.