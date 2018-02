Deel dit artikel:











Gewapende overval op cafetaria in Oostzaan Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

OOSTZAAN - Op een cafetaria in Oostzaan is een gewapende overval gepleegd. De politie is nog op zoek naar de daders. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Het cafetaria, Family Oostzaan, laat op Facebook weten de rest van de avond dicht te blijven vanwege de overval. De overvallers waren allebei in het zwart gekleed. Een van hen had een grijze bivakmuts op.