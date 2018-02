Speciaal jubileumbiertje voor jarige Grote Kerk Alkmaar: ''Hij drinkt feestelijk lekker weg''

ALKMAAR - Brouwer Niels Weijts is er maar wat trots op. De Alkmaarder mocht speciaal voor de vijfhonderdste verjaardag van de Grote Kerk van Alkmaar een jubileumbiertje brouwen. Het biertje werd 't Cieraedt van Alkmaar gedoopt. "Je moet wel oppassen want hij drinkt feestelijk lekker weg.''

Echt veel druk had brouwer Weijts van brouwerij de Die niet bij het maken van het jubileumbiertje. Het recept hadden ze nog in de kast liggen. ''Bier brouwen is net als aardappelen koken", vertrouwt Weijts toe aan NH Nieuws. "Op zich kan iedereen het, je moet alleen de trucjes kennen.''

Trots

Weijts is wel trots dat zij het biertje mochten brouwen. ''Het is absoluut een eer om dit voor je stad te mogen doen. Bij het Alkmaar Ontzetfeest hebben we ook een speciaal biertje gebrouwen en nu kwam de kerk naar ons toe met deze opdracht.''

Naast het bier heeft bakkerij Fermento een stevig rond zuurdesembrood gemaakt op basis van een origineel recept dat heerlijk smaakt bij het kleine maar pittige kaasje van Kaans Kaashandel. Het biertje van Weijts spoelt het kaas en het brood weg zoals de kaaskoppen dat vijfhonderd jaar geleden ook deden.

De producten zijn verkrijgbaar bij diverse winkeliers en horecagelegenheden in de binnenstad, en tijdens de zomer in de winkel in de Grote Kerk zelf.

Opening

Vandaag wordt het jubeljaar van de Grote Kerk op spectaculaire wijze geopend. De kerk gaat zelf vertellen over wat er vijfhonderd jaar is gebeurd in haar omgeving door middel van projecties en laserlicht. De gratis voorstelling is vanaf 19.00 uur te zien op het Canadaplein. Alle Alkmaarders en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Mocht je niet in staat zijn aanwezig te zijn. Via ons Facebookkanaal NH Events is de show vanavond live te zien.