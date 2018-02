Jarige Grote Kerk Alkmaar klaar voor openingsfeest: "Het wordt groots en indrukwekkend"

ALKMAAR - De Laurenskerk, de Grote Kerk van Alkmaar, is jarig. Exact vijfhonderd jaar geleden werd de bouw van de gotische basiliek voltooid. Reden voor een feestje.

Er heerst volop bedrijvigheid in en rond de Grote Kerk van Alkmaar. Technische mensen plaatsen lasers in de kerk en buiten wordt de laatste hand gelegd aan het podium en de lampen voor de lichtshow. Morgenavond om 19.00 uur belooft een spektakel te worden: de opening van het jubileumjaar.

Peter Blaauboer, directeur van de Grote Kerk, houdt de werkzaamheden goed in de gaten. "Er liggen hier hele oude zerken op de vloer en daar moeten ze voorzichtig mee zijn. Maar zo te zien hebben deze bouwers ruime ervaring met dit soort locaties. Dat gaat goed komen."

De kerk is volgens Blaauboer een baken voor de stad en wijde omgeving. "Vanaf de duinen van Bergen aan Zee kun je 'm zien. Hij is al vijfhonderd jaar oud en het is een ontzettend belangrijk gebouw in onze stad en daarom moeten we dat groots vieren."

Scrooge

De rest van het jaar zijn er nog 25 evenementen georganiseerd rondom de jarige kerk. Zo komt het altaarstuk van Van Heemskerck vanuit Zweden tijdelijk terug en wordt aan het eind van het jaar de kindervoorstelling 'Scrooge' opgevoerd.

Maar eerst de opening. Blaauboer: "De kerk gaat vertellen wat er in die vijfhonderd jaar is gebeurd in haar omgeving. Met projectie en laserlicht. Groots en indrukwekkend." De gratis voorstelling is vanaf 19.00 uur te zien op het Canadaplein. Alle Alkmaarders en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Wie niet bij de voorstelling kan zijn, kan de show morgen live volgen via de Facebookpagina van NH Events.