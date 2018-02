Avondspits begint met veel fileleed rond ring Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Door een serie ongelukken op de A10 loopt het verkeer in de stad momenteel vast. Op een groot deel van de ringweg, waaronder bij de Coentunnel, staan automobilisten stil of komen slechts stapvoets vooruit.

De ANWB meldt dat er binnen een kwartier drie ongelukken zijn gebeurd op de A10. Een van die ongelukken vond plaats bij de Coentunnel richting Zaanstad, die daarom enige tijd was afgesloten. Bij dat ongeluk waren drie auto's betrokken en is er volgens de Verkeersinformatiedienst in ieder geval een slachtoffer gevallen.

Ook op de A10-Oost, vlak voor knooppunt Watergraafsmeer en de verbindingsweg met de A1, is een ongeluk gebeurd. Het begin van de avondspits verliep al onstuimig, met ongelukken op de A8 en de A10. Kort nadat die ongelukken waren afgehandeld, botsten er opnieuw op meerdere plekken auto's op elkaar.