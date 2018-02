Deel dit artikel:











Luchtwachter Maarten strijdt voor gezonde lucht op de Stadhouderskade

NOORD-HOLLAND - Maarten Naaijkens fietst met zijn dochtertje dagelijks over de vieze Stadhouderskade in Amsterdam en maakt zich zorgen over de gevolgen van de ongezonde lucht voor zijn kind. Als luchtwachter zet hij zich daarom in voor schonere lucht in zijn buurt. Een longarts legt uit wat luchtvervuiling doet met de longen van kinderen en bewoners uit de Orteliusstraat pakken de fiets in plaats van de auto. Initiatief- en deelnemers vertellen alles over de legendarische 'Ronde van de Orteliusstraat', die vorig jaar voor het eerst sinds 1950 weer werd georganiseerd.

In A'dam Ademt zie je wat de gevolgen zijn van luchtvervuiling en welke initiatieven er genomen worden door Amsterdammers om de luchtkwaliteit te verbeteren.