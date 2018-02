Deel dit artikel:











PLUS roept paaseitjes terug omdat er ei in zit Foto: PLUS

NOORD-HOLLAND - Supermarkt PLUS roept een aantal paaseitjes terug omdat er advocaatvulling in massieve eitjes terecht is gekomen. In de vulling zit ei en dat staat niet op de verpakking.

"We raden consumenten met een ei-allergie aan het product niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel", schrijft PLUS in een reactie. Mensen die de eieren naar de winkel brengen, krijgen hun geld terug. Het gaat om Massieve paaseitjes voordeelzak 500 gram met streepjescode: 8710624595517, batchcode 173116. De eitjes zijn houdbaar tot 30-06-2018.