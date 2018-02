Vermiste 14-jarige Naduraisha is veilig maar komt voorlopig niet naar huis

AMSTERDAM - (AT5) De 14-jarige Naduraisha Jainandunsing stapte op 16 januari de deur van haar instelling uit om naar school te gaan maar is daar nooit aangekomen. Ze heeft haar familie laten weten dat ze veilig is maar Jeugdbescherming wil haar terugplaatsen.

Jeugdbescherming heeft het voogdijschap inmiddels overgenomen. "Diegene die haar onderdak biedt, maakt zich mogelijk schuldig aan een strafbaar feit. Dat realiseert diegene zich waarschijnlijk niet", meldt de politie op Facebook.

Lees ook: 14-jarige Naduraisha sinds maandag vermist

Jainandunsing heeft dus contact gezocht met haar familie, maar schreef dat ze voorlopig niet meer terugkomt. Ze is 1,63 meter lang, heeft donker haar en bruine ogen. Mensen die weten waar ze is, kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070.