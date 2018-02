2,3 miljoen over? Koop een stukje Barcelona in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een stukje Barcelona in Amsterdam: het is mogelijk. Voor een luttele 2,3 miljoen heb je een pand aan de Keizersgracht, dat van binnen volledig naar de stijl van de Catalaanse meester-architect Gaudi is gemaakt.

De architect was onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van de beroemde basiliek Sagrada Familia in de Catalaanse hoofdstad. Nu kan zo'n stukje modernisme ook van jou zijn, maar dan hier in Mokum. Met de welvende vormen op de muren, pilaren en aardse kleuren heeft één van kamers wel iets weg van een grot. Maar de hand van de kunstenaar is duidelijk zichtbaar. De keuken met een afzuigkap in de vorm van een korset is een andere opvallende ruimte in het huis.

Het grachtenpand - gebouwd in 1760 - werd rond de eeuwwisseling verbouwd. Het centrale gedeelte van de woning bestaat uit een ruime open ruimte, met ruimte voor kunst en warme zithoeken. Maar dat is niet alles: badkamers met gouden details, een zwanenkraan, een designradiator en 'bijzondere' faucetten. Vergeet ook het 'massieve' RVS ligbad niet.

Kanttekeningen

Klein nadeeltje: parkeren is niet gratis. Ook krijg je voor de prijs maar één badkamer en één slaapkamer, maar dat mag de pret niet drukken.

Dus, interesse in een beetje Gaudi in Amsterdam? Check dan hier de Funda-pagina.