Telstar stelt training uit voor het schaatsen

VELSEN-ZUID - Telstar heeft donderdagmiddag eerst schaatsen gekeken, alvorens de laatste training ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Fortuna Sittard begon. Alle spelers zagen in het spelershome hoe Sven Kramer naast het olympisch goud greep op de tien kilometer.

Trainen op gras

Trainer Mike Snoei legde aan de buitenlandse spelers uit waarom Nederlanders zo gek zijn op deze vaak voor hun onbekende sport. Na het schaatsen stond het vizier weer op de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Telstar trainde als voorbereiding de gehele week op het gras van VV IJmuiden om zo goed te kunnen wennen aan deze voor de spelers niet normale ondergrond.

Concurrentie

Het is voor Telstar zaak om in Limburg de volle winst te pakken. Op die manier kan het de concurentie van FC Emmen en de Graafschap van zich afhouden. Nummer drie Fortuna Sittard is met een goed resultaat te achterhalen en ook koplopers Jong Ajax en NEC zijn nog binnen bereik.

Bijna iedereen fit

Op het personele vlak is er weinig te klagen voor Snoei. Shaquill Sno is geschorst, maar voor de rest zijn er weinig echte problemen. Junior Toretta zit heel dicht tegen spelen aan en ook nieuweling Shadrach Eghan wordt met de week fitter. Leonard Chisom Johnson heeft te horen gekregen dat hij dit seizoen niet meer op speeltijd hoeft te rekenen. De geboren Amsterdammer mag met onmiddelijke ingang vertrekken uit Velsen-Zuid.

Tegen Fortuna Sittard gaat Jasper van Heertum naast Frank Korpershoek en Jerdy Schouten op het middeveld spelen. Mevlin Platje en Mohamed Hamdaoui gaan daardoor weer op hun vertrouwde plek op de flanken spelen.

Live bij NH Sport

De wedstrijd Fortuna Sittard - Telstar is morgen live te volgen op de radio in NH Sport. Verslaggever Rob Wanst reist met de ploeg mee naar het zuiden om de wedstrijd te verslaan.