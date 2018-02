Restauratie op grote hoogte in Purmerend

PURMEREND - Wie het de komende dagen bijzonder stil vindt op de kaasmarkt in Purmerend, heeft gelijk. Vandaag werden alle klepels uit het carillon van het Purmerends Museum gehaald.

Dirk Fransen moet er wel halsbrekende toeren voor uithalen. Op een gammel trappetje en daarna nog wat acrobatiek rond het trappengat kunnen de klepels, acht meter hoger, uit alle klokken gehaald worden. De magneten en de bouten moeten worden vernieuwd.

Maar vooral de klepels zelf moeten weer mooi bol gemaakt worden. Door het vele slaan tegen de klok is er een flink stuk afgeschaafd, waardoor het carillon nu veel te hard klinkt. Over twee maanden is het karwei geklaard en zullen de 26 klokken weer over de kaasmarkt schallen.