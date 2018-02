Deel dit artikel:











Hilversums woonproject een flop: “We staan over drie weken gewoon op straat” Foto: Robbert Bianchi / NH

HILVERSUM - “We staan over drie weken gewoon op straat”, is de bittere conclusie van de dertien bewoners van het woonproject 'In Between Places', die gisteren naar de commissievergadering van de Hilversumse Raad kwamen. Het woonproject is bedoeld als overbruggingsperiode voor gezinnen in nood. Maar nu hun jaarcontract er bijna opzit heeft meer dan de helft van de 22 bewoners nog steeds geen nieuwe woonruimte gevonden.

Geschreven door Robbert Bianchi

De bewoners hadden stilletjes gehoopt dat er toch nog een oplossing uit de hoge hoed zou komen voor hun woonprobleem. Het sprankje hoop vervloog gister echter als sneeuw voor de zon. Ondanks het vlammende betoog van medebewoner Dean de Jong en de oproep tot mededogen van enkele raadsleden was wethouder Voorink geenszins van plan om een wonder te verrichten. De wethouder houdt zich aan de regels van de woonruimteverordening en kan niet zomaar een contract verlengen. Lees ook: Hilversums woonproject gaf gescheiden Karin lucht, maar binnenkort is ze 'terug bij af' Na afloop was de teleurstelling dan ook groot. “Ik ben hier geboren en getogen, ik heb bedrijfjes gehad, belasting betaald en geen schulden. En toch word je hier gewoon de laan uit getrapt. Je bent hier niks, je bent gewoon stront”, vertelt een bewoner geëmotioneerd aan NH Nieuws. Lees ook: NH Kiest: Karin dreigt op straat terecht te komen door woningnood in Hilversum Ook de directeur van woningcorporatie, Dudok Harro Zanting, die het project uitvoert, had volgens de bewoners weinig goeds te melden. “Het is ons beloofd bij het tekenen dat als het niet zou lukken na een jaar, dat het met een jaar verlengd zou worden. Maar nu zeggen ze dat we dit verzonnen hebben en uit onze duim zuigen”, aldus de bewoners. De directeur wilde na afloop niet reageren.