Voorbeschouwing: Misha Salden houdt vast aan Gerry Vlak

VOLENDAM - Trainer Misha Salden gunt Gerry Vlak vrijdagavond in de thuiswedstrijd van FC Volendam tegen FC Dordrecht opnieuw een basisplaats. Dat betekent dat Nick Runderkamp en Kees Kwakman op de bank beginnen. Henny Schilder ontbreekt. De verdediger is ziek.

Ten opzichte van vorige week (De Graafschap, 2-1 nederlaag) voert Salden dus geen wijzigingen door. De voorkeur voor Gerry Vlak boven Nick Runderkamp legt hij uit: "Gerry brengt iets meer rust aan de bal en dat is op dit moment voor ons als ploeg belangrijk. Nick is wat gedrevener en speelt meer vanuit de emotie. Maar het ligt ook niet zo heel veel uit elkaar."

Cruciaal

FC Volendam staat in de derde periode op negen punten uit vier duels. FC Dordrecht is zonder puntverlies koploper. Toch wil Salden niets weten van een cruciaal treffen. "Ik wil het daar niet over hebben. Als je kijkt naar de ranlgijst dan weet dat je met De Graafschap en Telstar-uit en Dordrecht er tussendoor even niet de makkelijkste wedstrijden hebt. Maar goed, dat dachten we met Sittard en Go Ahead ook. Lastige ploegen, maar daar hebben we ook een resultaat tegen kunnen halen."

Uiteraard kun je het duel van FC Volendam tegen FC Dordrecht morgenavond live op de radio volgen. Edward Dekker doet verslag. De aftrap is om 20.00 uur. De uitzending begint om 19.00 uur.

Opstelling: Verhulst; Evers, Schouten, Klinkenberg, Smal; Visser, Veerman, G. Vlak; Doodeman, Stroo en Antwi

Lees ook: Keeper Verhulst vertrekt bij FC Volendam