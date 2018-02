Haarlemmer geschopt en geslagen na verkeersconflict

HAARLEM - Een 53-jarige Haarlemmer is dinsdag na een verkeersconflict aangevallen door een groep mensen. De man werd geslagen en geschopt en moest daarna naar het ziekenhuis.

De vrouw van het slachtoffer vroeg de bestuurder van een auto om zijn auto te verplaatsen omdat het voertuig in de weg stond. De vrouw en haar man konden met hun auto niet wegrijden uit het parkeervak aan het Floridaplein in Haarlem. De bestuurder van de auto die in de weg stond weigerde zijn auto te verplaatsen en begon te schreeuwen. Daarna sloeg hij de vrouw met een ruitenwisser.

Toen haar partner haar wilde helpen, werd ook hij aangevallen. Vanuit het niets kwam er een groep van ongeveer tien mensen op de man af. Hij werd geschopt en geslagen. De Haarlemmer viel op de grond. Ook toen ging het schoppen tegen zijn hoofd en romp door.

Getuigen

Uiteindelijk rende de groep weg in de richting van de Aziëweg. Het is niet bekend wat de relatie is tussen de groep mensen en de automobilist, met wie het conflict begon.

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandelingen op dinsdagmiddag om ongeveer 14.50 uur. Mensen die meer weten, kunnen de politie bereiken via 0900-8844.