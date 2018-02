Maartens Meuk: Bob de Jong regelt olympische condooms

HEEMSTEDE - Een bijzonder cadeau voor Heemstedenaar Maarten Westermann. Dankzij ex-schaatser Bob de Jong, tegenwoordig coach bij de olympische schaatsploeg van Zuid-Korea, kan hij iets afvinken wat al een tijd op zijn verlanglijstje stond.

De Noord-Hollander, die momenteel met zijn NH-serie 'Maartens Meuk' een hype is, heeft een bijzonder cadeau gekregen van De Jong. Dat is te horen in de uitzending van 538-dj Edwin Evers die De Jong te gast had.

Verwarrend

Als het interview met de oud-topsporter eigenlijk al is afgesloten, roept een van de sidekicks van Evers nog gauw iets door de microfoon: "Nog bedankt voor de condooms, Bob." Evers daarop: "Wacht even, dit moeten we even uitleggen, want dit is heel verwarrend."

Olympische meuk

Vervolgens licht de sidekick Niels van Baarlen zijn opmerking toe: "Een paar weken geleden hadden we meneer Westermann te gast. Die verzamelt olympische meuk en olympische condooms stonden op z'n verlanglijstje. Ongedragen dan hè, haha."

Op dat moment haakt De Jong in. "Die vraag kwam bij mij. Mijn naam werd meteen genoemd", aldus de man die een setje 'Pyeongchang-condooms' heeft geregeld voor de Heemstedenaar.

Sidekick Niels grapt dan: "Het gekke is: Bob gaf er acht, maar er liggen er nu nog vier." Waarna De Jong lachend afsluit: "Ik haal zo weer nieuwe."