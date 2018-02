NH Kiest: Hoe zit het leven van een raadslid eruit?

PURMEREND - De gemeenteraadsverkiezingen komen langzaam in zicht: over ruim een maand mogen we weer naar de stembus om onze raadsleden te kiezen. Maar wat doet een raadslid nu precies? NH Nieuws liep een dagje mee met Purmerends raadslid Arie-Wim Boer om op die vraag een antwoord te krijgen.

Boer is momenteel fractievoorzitter bij Leefbaar Purmerend. Ook is hij tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van zijn partij. In het dagelijks leven is hij tramconducteur in Amsterdam.

Druk schema

Dat levert een druk schema op: in de raadszaal hebben zij drie keer in de maand commissievergadering en ook nog eenmaal per maand de raadsvergadering. "Ook hebben we elke week een fractievergadering van twee uur en een commissievergadering van drie uur, dus je bent sowieso vijf uur per week kwijt aan vergaderen. Daar komt dan ook nog zo'n vijf uur voorbereiding bij, dus je komt uit op minimaal tien uur per week."

Maar wat doet een raadslid nu precies? "Wij kunnen ervoor zorgen dat er dingen gerealiseerd worden in de stad en ze moeten het college controleren. Dat zijn allemaal dingen waarbij je veel contact met de burger moet hebben. Je kunt je verdienstelijk maken door dingen te bereiken waarvan je weet dat je achterban en de kiezer het graag wil. Daar doe je het voor."



Menselijk contact

Daarom komt zijn baan als tramconducteur ook zo goed van pas, vindt Boer zelf. "Als raadslid sta je met je voeten in de klei, midden in de maatschappij. Dat heb je ook als conducteur: je ziet elke dag wat er leeft onder de mensen, waarom ze gelukkig of ongelukkig zijn. Mensen die hun tramkaartje niet kunnen betalen, leven in armoede. Het mooie is dat menselijke contact, zowel in de raad als in de tram."

Volg meer over de gemeenteraadsverkiezingen via nhkiest.nl.