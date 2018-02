Speelpark Oud Valkeveen gaat 24 maart weer open

NAARDEN - Speelpark Oud Valkeveen gaat dit voorjaar weer open voor publiek. Eerder leek het erop dat het park voorgoed dicht moest vanwege een conflict met de gemeente over de zogenoemde prettax.

Gisteravond heeft de gemeente Gooise Meren de nieuwe belasting echter van tafel geveegd. De gemeente was van plan een extra belasting te heffen op attracties met meer dan 60.000 bezoekers per jaar. Een dagje spelen in Oud Valkeveen zou dan 60 cent duurder worden.

Nu de belasting van tafel is, laat het park weten "met volle vaart verder met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen". Ook de verkoop van abonnementen is weer gestart. Speelpark Oud Valkeveen hoopt dat vanaf 24 maart iedereen "weer gewoon lekker komt spelen".

Verdriet om sluiting

Gisteren sprak NH Nieuws met de 88-jarige Jos van der Voort. Zij is de kleindochter van de oprichters van het park. Tegenover NH Nieuws zegt ze erg blij te zijn dat het park weer opengaat.

"Mijn mooiste herinnering is dat ik kon schommelen als een gek", aldus Van der Voort. "De schommel van mijn moeder. Mijn moeder is degene door wie alles gebeurd is."

Klik hier om de hele reportage met Van der Voort te kijken.