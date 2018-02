Til en Koopmeiners twijfelgevallen voor NAC

ALKMAAR - John van den Brom dacht over een fitte selectie te beschikken. Donderdag had hij namelijk nog iedereen tot zijn beschikking, maar vrijdag vielen twee spelers af en is het nog onzeker of ze van de partij zijn zaterdagavond tegen NAC Breda.

Vrijdagochtend ging Teun Koopmeiners met koorts naar huis. Het is volgens Van den Brom afwachten of zijn medicatie snel genoeg werkt. Ook Guus Til is twijfelachtig voor de uitwedstrijd met de Brabanders. De aanvallende middenvelder leek weer fit te zijn na zijn afwezigheid afgelopen weekend tegen VVV Venlo, maar vrijdag moest hij de training staken wegens liesklachten. Wel is Oussama Idrissi weer volledig fit. De linksbuiten viel vorige week zaterdag al in tegen de Venlonaren en tegen NAC Breda begint hij gewoon weer in de basis.

Tegen NAC, de huidigde nummer vijftien van de ranglijst, is AZ favoriet. "Maar we moeten wel bescheiden blijven. Eerder dit seizoen hebben we het ook lastig gehad. Zeker in uitwedstrijden."

Door de zeperd van Feyenoord tegen Vitesse, liep AZ zowaar nog een punt uit op de naaste achtervolger. "Daar kijk ik niet naar. Ik kijk juist naar de ploegen die boven ons staan."

NAC Breda - AZ begint zaterdagavond om 19.45 uur en dit duel is live te volgen via NH Sport op de radio vanaf 19.00 uur.