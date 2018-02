Keeper Verhulst vertrekt bij FC Volendam [update]

VOLENDAM - Hobie Verhulst vertrekt na dit seizoen bij FC Volendam. De 24-jarige doelman heeft een aanbieding van de club naast zich neergelegd. "Ik wil een stapje hogerop", aldus Verhulst donderdag na afloop van de training.

Verhulst stapte in 2015 over van MVV Maastricht naar FC Volendam. In Limburg kwam hij nauwelijks aan spelen toe, maar in Volendam veroverde hij direct een basisplaats. Verhulst: "Ik heb het onwijs naar mijn zijn en ben erg dankbaar dat ik hier de kans heb gekregen. Persoonlijk gaat het best goed. Misschien dat het de tijd is om een mooiere stap te zetten."

Volgens de keeper is er nog geen andere club. "Natuurlijk hoor je wat dingetjes, maar die moeten nog concreet worden. Daar wacht ik op. Natuurlijk wil ik het liefste naar de eredivisie, maar je weet nooit wat er komt." Ook een club in de top van de Jupiler League of een buitenlands avontuur sluit de straks transfervrije Verhulst niet uit.

Trainer én technisch manager Misha Salden zegt dat hij het liefste met de doelman was doorgegaan. "We hebben Hobie binnen de middelen van Volendam een heel goed voorstel gedaan. Wij moeten nu gaan kijken hoe we dit voor volgende jaar gaan invullen."

Visser, Doodeman en Antwi blijven

De opties in de contracten van Kevin Visser, Nick Doodeman en Rodney Antwi zijn of worden volgens Salden gelicht. Met de basisspelers Erik Schouten, Ties Evers en Daan Klinkenberg is de club in gesprek, terwijl de FC spelers uit de eigen jeugd zoals Alex Plat, Nick Runderkamp, Gerry en Jari Vlak wil behouden. Over de positie van de routiniers Henny Schilder en Kees Kwakman hoopt Salden ook op korte termijn duidelijkheid te hebben.

Salden: "We willen alle jongens in maart laten weten wat we willen. Zij moeten door en wij moeten ook keuzes maken. Hopelijk kunnen we de komende anderhalve week al stappen maken wel of niet. Daar kijken we eerst naar, voordat we buiten deur gaan kijken waar ook nog voldoende goede spelers lopen."

