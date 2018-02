Deel dit artikel:











Amsterdamse huizenmarkt officieel een zeepbel

AMSTERDAM - De huizenmarkt in Amsterdam is nu officieel een zeepbel. Dat blijkt uit de jaarlijkse huizenmarkt index van de United Bank of Switzerland. Deze index bepaalt op grond van een aantal criteria of huizenmarkten in wereldsteden ondergewaardeerd, normaal, overgewaardeerd of een pure zeepbel zijn.

Amsterdam viel vorig jaar nog in de categorie overgewaardeerd en komt dit jaar in de bubble categorie. De hoofdstad staat in de kopgroep samen met steden als Hongkong, Londen, Stockholm, Vancouver en Toronto. In deze steden gingen de huizenprijzen met meer dan tien procent per jaar omhoog. Als die stijging de komende jaren in Amsterdam doorzet wordt binnen zeven jaar een verdubbeling van de huizenprijzen bereikt. Prijscorrectie

Volgens de Zwitserse Bank heeft de hoge huizenprijs vooral te maken met sterke investering in deze steden vanuit het buitenland. Als deze investeringen afnemen ontstaat het risico van een prijscorrectie zegt de bank.