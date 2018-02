Deel dit artikel:











Zwemleraar vangt bot bij wethouder: voorlopig geen zwembad Foto: Robbert Bianchi / NH

HILVERSUM - Als het aan ondernemer en zweminstructeur Shiva de Winter ligt kan hij morgen beginnen met het bouwen van zijn droom instructiezwembad. Het pand is aangekocht, de financiering is rond en de vraag naar zwemlessen in Hilversum is groot. Alleen op het laatste moment gooit wethouder Floris Voorink roet in het eten. Hij vindt de gekozen locatie in Kerkelanden niet voldoen aan de verkeersveiligheidsvoorschriften.

Geschreven door Robbert Bianchi

Gisteravond haalde de zwemleraar en ondernemer Shiva de Winter verhaal bij de gemeente Hilversum tijdens een commissievergadering. Hij werd bijgestaan door een grote groep ouders van kinderen aan wie hij zwemles geeft. “Het zwembad moet er gewoon komen, anders staan er 600 kinderen op straat en 40 man personeel. Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen”, vertelt Shiva aan NH Nieuws. Lees ook: Zwembadrel in Hilversum: "Ik voel me aardig in de zeik genomen" De wethouder onderkent dat er grote behoefte is aan goede zwemlessen maar kan helaas geen vergunning geven. “Ik ben geen expert en ik moet mij baseren op de informatie die ik op dit moment heb, een ambtelijk advies op het gebied van verkeersveiligheid, en dan kan ik niet anders dan tot deze conclusie komen”, aldus de wethouder tijdens de vergadering. Shiva geeft de strijd nog niet op. Er loopt nog een bezwaar van hem de afwijzing. Hij heeft zelf ook een onderzoek laten doen naar de verkeerssituatie en deze geeft aan de het wel veilig is. “Ik wil ook dat er duidelijkheid komt over de veiligheid, dus ik zeg: Laat de verkeersdeskundigen samen aan tafel zitten en samen tot oplossingen komen. Maar laat alsjeblieft iemand hierin bemiddelen, want in je eentje sta je maar erg alleen.”