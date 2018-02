Weer geweld op Rembrandtplein: man steekt slachtoffers met glas in gezicht

AMSTERDAM - (AT5) Getekend voor het leven zijn de twee slachtoffers van een heftig geval van uitgaansgeweld op het Rembrandtplein. In de nacht van 20 op 21 oktober worden de twee mannen met een glas in hun gezicht geslagen.

Het incident begint allemaal met een woordenwisseling in een kroeg op het uitgaansplein, tussen de uiteindelijke slachtoffers en een andere man. Opeens escaleert de ruzie en pakt de verdachte een glas waarmee hij op de twee begint in te slaan. De twee mannen raken zwaargewond en zullen blijvende littekens in hun gezicht houden.

Steker vastgelegd op beeld

Terwijl de twee slachtoffers bloedend op de grond liggen, gaat de dader weer op een stoel in het café zitten. Een bewakingscamera legt de steker daar vast. Op beelden is te zien hoe horecapersoneel voor hem langs rent om hulp te zoeken. De slachtoffers worden met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De vechtersbaas weet ongezien het café te verlaten.

In het AT5-programma Bureau 020 toont de politie nu beelden van de dader van de steekpartij. "Dit is natuurlijk totaal onacceptabel", zegt een woordvoerder van de politie. Vorige week werden er in het opsporingsprogramma ook al beelden getoond van een vechtpartij op het Rembrandtplein. Ook toen werd een slachtoffer met glas in zijn gezicht geslagen.